Будро — о 7:6 с «Монреалем»: сумасшедший матч. Что это было?
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (7:6 ОТ).
«Сумасшедший матч. Поеду домой и скажу: что это было? Не думаю, что когда-либо участвовал в подобной игре в НХЛ. Я работал с много забивающими командами, но такого, чтобы ты горел 0:4 в первом периоде и в итоге выиграл, на моей памяти не было. Такой матч надолго запомнится», — цитирует Будро «твиттер» «Ванкувера».
«Ванкувер» после победы располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «косатки» сыграют в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 8 декабря (6:30 мск).
В сегодняшнем матче «Кэнакс» повторили сразу два достижения 49-летней давности в НХЛ.
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