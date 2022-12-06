ИИХФ не получила приглашения для участия в Международном хоккейном форуме в Москве

Представители Международной федерации хоккея (ИИХФ) не получали приглашения для участия в Международном хоккейном форуме в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы организации Люка Тардифа.

«ИИХФ не получала никаких приглашений для участия в форуме. Сам я с 15 по 18 декабря буду в Норвегии», — сказал Тардиф.

Седьмой Международный хоккейный форум состоится в Москве с 15 по 16 декабря в онлайн-формате. Мероприятие проводится Федерацией хоккея России при поддержке Минспорта РФ, Олимпийского комитета России и Москомспорта с 2016 года. Программа форума включает в себя обсуждение перспектив хоккейной дисциплины 3х3, вовлечение в хоккей нового поколения болельщиков. В рамках форума пройдёт двухдневный тренерский семинар.

Напомним, с 15 по 18 декабря в Москве на льду МСК «ЦСКА Арена» пройдет Кубок Первого канала. В этом году участие в турнире, помимо сборной России, примут национальные сборные Беларуси и Казахстана. Также в рамках турнира 16 декабря состоится первый в истории международный турнир среди национальных команд по хоккею 3х3. В нём сыграют страны-участницы Кубка Первого канала, а также сборная Китая.