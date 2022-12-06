Василевский-старший — об игре «Авангарда»: пришёл опытный Кравец, и дело сдвинулось

Отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, Андрей Василевский-старший, прокомментировал слухи о том, что «Авангард» планирует подписать голкипера «Амура» Евгения Аликина, и оценил игру омичей под руководством Михаила Кравеца.

«Я прекрасно понимаю, почему «Авангард» так хочет заполучить Аликина и даёт за него большие деньги. Но также прекрасно понимаю, почему «Амур» не хочет отпускать вратаря. Способен ли Евгений стать первым номером команды, претендующей на кубок? Однозначно да! Своей многолетней игрой за «Амур» он доказал, что стал вратарём очень приличного уровня. И он способен заиграть в любой команде! Знаю парня с самого детства, они начинали одновременно с сыном, и уже тогда, выступая за пермский «Молот», Аликин показывал, что у него большие амбиции. Так что я совершенно не удивлён, что он заиграл на таком уровне.

В Демченко и Галимова в первые месяцы чемпионата было выпущено немало критических стрел. Но жизнь показывает, что дело было совсем не в них. Смотрите, после смены тренера пошли победы, команда выбралась на неплохие позиции в таблице, улучшилось качество игры. Да, есть опасения, что они не потянут в плей-офф, но ведь пока это только опасения. Не хочу бросать тень на Рябыкина, но, возможно, им были допущены какие-то ошибки из-за неопытности. Сейчас пришёл опытный человек – Михаил Кравец, и дело сдвинулось. Это тоже важный показатель», — цитирует Василевского-старшего Betonmobile.

«Авангард» после 37 матчей набрал 47 очков и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.