Стал известен состав сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023

Официальный сайт Федерации хоккея Канады представил состав сборной для подготовки к молодёжному чемпионату мира — 2023.

В него вошли 29 игроков, в том числе фавориты драфта НХЛ-2023 – форварды Коннор Бедард («Реджайна», WHL) и Адам Фантилли (университет Мичигана, NCAA).

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Тайлер Бреннан, Бенджамин Годро, Томас Милик, Вильям Руссо;



Защитники: Нолан Аллан, Итан Дель Мастро, Тайсон Хиндс, Кевин Корчински, Карсон Ламбос, Джек Матье, Эван Нос, Итан Сэмсон, Олен Целльвегер;



Нападающие: Кэйден Банкир, Оуэн Бек, Коннор Бедард, Захари Болдюк, Колтон Дак, Зак Дин, Джордан Дюме, Адам Фантилли, Нэтан Гоше, Райан Грин, Райли Кидни, Зак Остапчук, Бреннан Отман, Джошуа Руа, Рид Шефер, Логан Станковен.

Отметим, что в списке нет форварда «Сиэтла» Шейна Райта. Ранее сообщалось, что клуб готов отпустить игрока на турнир.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск. Напомним, молодёжная сборная России на этом турнире не сыграет.