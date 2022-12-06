18-летний нападающий «Авангарда» Трикозов дебютирует в КХЛ в матче с «Салаватом»
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18-летний форвард «Авангарда» Глеб Трикозов дебютирует в КХЛ в матче регулярного сезона с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 6 декабря, в 16:30 мск, сообщает официальный сайт омичей.
Главный тренер «ястребов» Михаил Кравец сообщил, что он будет заявлен на игру 13-м нападающим.
В текущем сезоне Трикозов провёл 17 матчей за «Омские Крылья» в ВХЛ и набрал восемь (4+4) очков. Также в активе 18-летнего форварда пять матчей за «Омских Ястребов» в Молодёжной хоккейной лиге и три (2+1) балла.
В игре также примут участие форвард Иван Мирошниченко и защитник Михаил Гуляев.
Омский клуб после 37 матчей одержал 21 победу при 16 поражениях и с 47 очками в активе занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.
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