18-летний нападающий «Авангарда» Трикозов дебютирует в КХЛ в матче с «Салаватом»

18-летний форвард «Авангарда» Глеб Трикозов дебютирует в КХЛ в матче регулярного сезона с «Салаватом Юлаевым» сегодня, 6 декабря, в 16:30 мск, сообщает официальный сайт омичей.

Главный тренер «ястребов» Михаил Кравец сообщил, что он будет заявлен на игру 13-м нападающим.

В текущем сезоне Трикозов провёл 17 матчей за «Омские Крылья» в ВХЛ и набрал восемь (4+4) очков. Также в активе 18-летнего форварда пять матчей за «Омских Ястребов» в Молодёжной хоккейной лиге и три (2+1) балла.

В игре также примут участие форвард Иван Мирошниченко и защитник Михаил Гуляев.

Омский клуб после 37 матчей одержал 21 победу при 16 поражениях и с 47 очками в активе занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.