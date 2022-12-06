Ишматов: все думали, что в Казань придут уважаемые люди и сделают результат, не получилось

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА, заслуженный тренер России Рафаил Ишматов рассказал, что не получилось у бывшего главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

«Для Радулова, Шипачёва, Войнова Знарок так и не смог найти мотивацию? Кроме мотивации, нужно и ещё что-то. Вот сколько лет Радулову? 36. Поймите, в советские времена мы заканчивали в 32–33 года. Очень сложно заставить себя в таком возрасте работать через не могу. Причём раньше календарь был легче, а сейчас надо постоянно летать, восстанавливаться. Не каждый хоккеист, бывший когда-то звездой, может сыграть в том ключе, который нужен руководителю или команде.

Можно ли без ярких лидеров добиться результата? Должен быть вожак? Понимаете, я опять из жизни своей беру, вожаков изначально нет, их делают. А для этого требуется время, которое дают руководители. Мне дали два-три года, обучил молодых, и они начали расти. Из одного получился мастер, из другого — подмастерье, из третьего — вожак. А сразу так не происходит. Вот все думали, что в «Ак Барсе» сейчас придут уважаемые люди, ветераны и сделают результат, но не получилось. Не всё так просто на практике, это в теории легко», — приводит слова Ишматова «Спорт уик-энд».

«Ак Барс» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.