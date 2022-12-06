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Защитник «Оттавы» Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти

Защитник «Оттавы» Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб пропустит не менее месяца из-за перелома челюсти, сообщает Ottawa Sun.

27-летний игрок обороны получил повреждение в матче с с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2 ОТ), когда шайба попала ему в лицо. В этом матче Зуб провёл 20 с половиной минут на площадке, результативными действиями не отметился. Его показатель полезности в игре — «-1».

Напомним, Зуб пропустил восемь игр в начале этого сезона из-за травмы верхней части тела.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Артём провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Оттава» в 24 матчах регулярного сезона одержала 10 побед при 14 поражениях и с 21 набранным очком занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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