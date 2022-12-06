Кожевников: ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — неправильно. Будет болото — и всё

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трёх.

«Я против ужесточения лимита на легионеров. Учиться мы должны в своём болоте, но все российские мастера, у которых можно учиться, играют в НХЛ. Я понимаю, в каких интересах это сделано. От этого теряется конкуренция и рост игроков. Пяти человек было достаточно: была конкуренция, люди росли.



Страшно представить, что будет. Будет болото — и всё. Это неправильно. Видимо, у кого-то есть свои интересы, но это совсем неправильно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.