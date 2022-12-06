Сушинский: всегда был против лимита на легионеров. Почему-то в НХЛ не боятся, а мы боимся

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трех.
«Я всегда был против лимита на легионеров — это ухудшает качество нашего хоккея. Должна быть здоровая конкуренция, а ненадуманная. Такая же ситуация с лимитом на молодёжь. Почему в НХЛ этого всего нет? У них все играют. Почему-то они не боятся, что там будут играть легионеры, а мы боимся.
У нас это не бизнес, а финансовая нагрузка на государственные корпорации. Тогда надо вообще уйти от легионеров. Зачем кормить иностранцев за наш счёт? Если мы хотим стать какой-то суперлигой, то легионеры нужны — на них ходит народ. Многие некачественные легионеры вырастают в хороших игроков и играют лучше наших», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 декабря 2022
-
16:40
-
16:22
-
16:18
-
15:53
-
15:46
-
14:42
-
14:25
-
13:32
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:16
-
12:09
-
11:42
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
11:02
-
10:52
-
10:32
-
10:16
-
10:04
-
09:52
-
09:44
-
09:31
-
09:27
-
09:20
-
09:12
-
08:51
-
08:32
-
08:22
-
08:07
-
07:59
-
07:07
-
06:41