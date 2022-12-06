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Сушинский: всегда был против лимита на легионеров. Почему-то в НХЛ не боятся, а мы боимся

Сушинский: всегда был против лимита на легионеров. Почему-то в НХЛ не боятся, а мы боимся
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Бывший игрок сборной России Максим Сушинский прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трех.

«Я всегда был против лимита на легионеров — это ухудшает качество нашего хоккея. Должна быть здоровая конкуренция, а ненадуманная. Такая же ситуация с лимитом на молодёжь. Почему в НХЛ этого всего нет? У них все играют. Почему-то они не боятся, что там будут играть легионеры, а мы боимся.

У нас это не бизнес, а финансовая нагрузка на государственные корпорации. Тогда надо вообще уйти от легионеров. Зачем кормить иностранцев за наш счёт? Если мы хотим стать какой-то суперлигой, то легионеры нужны — на них ходит народ. Многие некачественные легионеры вырастают в хороших игроков и играют лучше наших», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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