Захаркин: ужесточение лимита в КХЛ не пойдёт на пользу. Должны играть лучшие хоккеисты

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал новый лимит на легионеров в КХЛ, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трёх.

«Я не думаю, что ужесточение лимита пойдёт российскому хоккею на пользу. КХЛ — это профессиональная лига, где должны играть лучшие хоккеисты. С точки зрения и бизнеса, и развития хоккея было бы предпочтительнее, чтобы в лиге играли лучшие хоккеисты. Но мы учитываем современную реальность. Считаю, что нужно поднимать статус и увеличивать конкурентоспособность МХЛ и ВХЛ — тех лиг, где должны проходить обкатку и отрабатывать необходимые навыки молодые хоккеисты», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.