Согласны ли вы с сокращением лимита на легионеров в КХЛ?

Сегодня, 6 декабря, Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге, которое вступит в силу с 1 августа 2023 года.

В приказе сказано, что количество легионеров в Континентальной хоккейной лиге сокращается с пяти до трёх. Ужесточение лимита на легионеров коснётся также Всероссийской хоккейной лиги и первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б), где максимально возможное количество легионеров в заявке на игру будет сокращено с четырёх до трёх.

Напомним, сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых можно заявлять на матчи чемпионата.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: согласны ли вы с сокращением лимита на легионеров в КХЛ?