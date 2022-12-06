Каменский: не согласен с решением ужесточить лимит в КХЛ. Легионеров должно быть больше

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский высказался о новом лимите на легионеров в лиге, согласно которому со следующего сезона количество иностранных игроков в заявке каждой команды будет сокращено до трёх.
«Я не согласен с таким решением. Я за пять легионеров — это оптимальное число. В сегодняшней ситуации легионеров должно быть больше, а не три. Уровень хоккея должен быть высоким, должна быть конкуренция, чтобы наши ребята имели возможность поиграть с иностранцами.
Перспективная молодёжь и без того играет. Если они соответствуют уровню, то тренеры их с удовольствием ставят. Не вижу, для чего это сокращение делается», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 декабря 2022
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