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«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Шабанова

«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Шабанова
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В первом матче игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) челябинский «Трактор» в Новосибирске нанёс поражение местной «Сибири» (4:2).

Главным героем встречи стал форвард гостей Максим Шабанов, отметившийся дублем. Также по одной шайбе в команде Анвара Гатиятулина записали на свой счёт Алексей Бывальцев и Пётр Хохряков, поразивший пустые ворота в концовке встречи. У «Сибири» отличились Владимир Бутузов, реализовав большинство, и Никита Сетдиков.

Это первая победа «Трактора» за шесть последних матчей в лиге. Челябинцы набирают 35 очков, но продолжают находиться за пределами зоны плей-офф. «Сибирь» остаётся с 51 очком. Команда Андрея Мартемьянова идёт на третьем месте в Восточной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Бутузов (Пьянов, Бек) – 18:54 (5x4)   1:1 Бывальцев (Тертышный) – 21:12 (5x5)   1:2 Шабанов (Карпухин, Шепелев) – 28:55 (5x5)   1:3 Шабанов (Хэмилтон, Тертышный) – 49:50 (5x4)   2:3 Сетдиков (Шашков) – 55:49 (5x5)   2:4 Хохряков (Блажиевский, Тертышный) – 58:02 (en)
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