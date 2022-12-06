«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Шабанова

В первом матче игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) челябинский «Трактор» в Новосибирске нанёс поражение местной «Сибири» (4:2).

Главным героем встречи стал форвард гостей Максим Шабанов, отметившийся дублем. Также по одной шайбе в команде Анвара Гатиятулина записали на свой счёт Алексей Бывальцев и Пётр Хохряков, поразивший пустые ворота в концовке встречи. У «Сибири» отличились Владимир Бутузов, реализовав большинство, и Никита Сетдиков.

Это первая победа «Трактора» за шесть последних матчей в лиге. Челябинцы набирают 35 очков, но продолжают находиться за пределами зоны плей-офф. «Сибирь» остаётся с 51 очком. Команда Андрея Мартемьянова идёт на третьем месте в Восточной конференции КХЛ.