«Авангард» договорился с Буше о продлении контракта

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше продлит контракт с клубом ещё на один год.

Об этом сообщил председатель Совета директоров клуба Александр Крылов в прямом эфире Студии 55 Live на официальном телеграм-канале «ястребов».

«Наша задача — как минимум сохранить нашу связку Найт — Буше, и я могу заверить наших болельщиков, что мы наконец договорились с Буше о продлении контракта ещё на год. Он подписал этот контракт, связка у нас сохранится, и она будет одной из сильнейших в любом виде на следующий год», — заявил Крылов.

В текущем регулярном сезоне КХЛ американский форвард набрал 36 (22+14) очков в 36 матчах за омский клуб. Буше является первым легионером из США, выигравшим Кубок Гагарина (в 2021 году в составе «Авангарда»).