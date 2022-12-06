Гатиятулин: не скажу, что у нас есть первое или второе звено, каждое выполняет свою роль

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2).

«Рады победе, важные два очка для нас. Хорошая самоотдача, характер и реализация голевых моментов. Также отмечу, что хорошо сыграли спецбригады. В этом и заключается результат.

Уже четвёртая игра в сезоне с «Сибирью»? Да, понимали, в какой хоккей играет соперник, разбирали, делали акценты, на что обратить внимание. В принципе, сработало, но где-то, наверное, местами сами себе создавали ненужные моменты у себя в зоне, инициативу отдавали сопернику, но тем не менее удавалось выровнять игру, и, в принципе, то, что планировали, сработало.

Тертышный вместо Калинина в первом звене? У нас Теэму Пулккинен получил повреждение, поэтому решили сделать такие сочетания. Не скажу, что у нас есть первое или второе звено, каждое звено выполняет свою роль. Сегодня все четыре линии сыграли здорово», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.