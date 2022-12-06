«Барыс» по буллитам обыграл «Ак Барс» в Астане

В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» (3:2 Б).

По ходу встречи астанинцы вели 2:0, однако «Ак Барс» смог сравнять счёт благодаря усилиям Никиты Дыняка и Кирилла Петрова. В итоге встреча перетекла в овертайм, который не принёс успеха ни одной из команд, а в серии буллитов победу праздновали хоккеисты «Барыса». Решающий буллит на счету Линдона Вея.