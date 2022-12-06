«Барыс» по буллитам обыграл «Ак Барс» в Астане
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» (3:2 Б).
По ходу встречи астанинцы вели 2:0, однако «Ак Барс» смог сравнять счёт благодаря усилиям Никиты Дыняка и Кирилла Петрова. В итоге встреча перетекла в овертайм, который не принёс успеха ни одной из команд, а в серии буллитов победу праздновали хоккеисты «Барыса». Решающий буллит на счету Линдона Вея.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Шестаков (Савицкий, Бекетаев) – 08:01 (5x5) 2:0 Грант (Вей, Михайлис) – 16:37 (5x5) 2:1 Дыняк (Семёнов) – 30:32 (5x5) 2:2 Петров (Шипачёв, Лучевников) – 55:38 (5x5) 3:2 Вей – 65:00 (ПБ)
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