«Автомобилист» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге уверенно переиграл магнитогорский «Металлург» (4:1).
В составе победителей шайбы забросили Кёртис Валк, Стефан Да Коста и дважды Олег Ли. У гостей отличился Егор Яковлев.
«Автомобилист» набирает 57 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Подопечные Николая Заварухина одерживают четвёртую победу подряд. Команда Ильи Воробьёва с 52 очками идёт на втором месте.
Это второй подряд матч между этими соперниками. Двумя днями ранее, в Магнитогорске, победу так же праздновал «Автомобилист» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Яковлев (Чибисов, Карри) – 31:47 (5x5) 1:1 Валк (Мэйсек, Тарасов) – 33:06 (5x5) 2:1 Ли (Блэкер, Белоусов) – 43:53 (5x5) 3:1 Да Коста – 56:32 (5x5) 4:1 Ли (Белоусов, Кормье) – 58:23 (en)
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