«Автомобилист» разгромил магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге уверенно переиграл магнитогорский «Металлург» (4:1).

В составе победителей шайбы забросили Кёртис Валк, Стефан Да Коста и дважды Олег Ли. У гостей отличился Егор Яковлев.

«Автомобилист» набирает 57 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Подопечные Николая Заварухина одерживают четвёртую победу подряд. Команда Ильи Воробьёва с 52 очками идёт на втором месте.

Это второй подряд матч между этими соперниками. Двумя днями ранее, в Магнитогорске, победу так же праздновал «Автомобилист» (2:1).