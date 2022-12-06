Форвард «Сибири» Овчинников: мало хотели сегодня выиграть

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:4).



«Может, начали робко где-то второй период. Пропустили два ненужных гола. В первом, по-моему, даже судья помог. Нет оправданий.



Недостаток эмоций? Не знаю, вроде эмоции есть, всё было нормально. Может, правда мало лезли на пятак, мало хотели сегодня выиграть.



Вторую встречу провожу в первом звене? Мне без разницы: первое, четвёртое, главное, чтобы я выходил на лёд и играл, и приносил пользу команде.



У «Трактора» много изменений по ходу сезона? Мы готовимся к каждой встрече одинаково и разбираем после раскатки. Нам без разницы, какой у них состав. Нам важна наша игра.



Предстоящая встреча с «Салаватом Юлаевым»? Важно не только, что проиграли в плей-офф. А просто важно перед паузой уйти в хорошем настроении и чтобы всё было хорошо в команде», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.