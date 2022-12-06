Кравец: никто нас не разорвал, необязательные два гола возникли из ничего

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:3).

«Конечно, обидно, что проиграли. Настраивались на этого соперника, понимали, как он играет, что он делает. Я считаю, что и начали период хорошо. К сожалению, необязательные два гола, которые из ничего возникли. Никто нас не разорвал, а конкретные ошибки некоторых игроков привели к такой ситуации.

По работе, по движению, по самоотверженности, по самоотдаче вообще к ребятам нет претензий. И по броскам, единоборства, вбрасывания – мы всё выиграли. Конечно, где-то, может быть, можно было реализовать удаления 4х3. Совсем по-другому игра бы пошла. Конечно, когда один гол забиваешь, сложно что-то выиграть. Но можно и не пропускать, сыграть грамотнее в обороне. Но с хорошей командой играли. Анализируем, будем готовиться к Казани.

Брюквин? Мне не понравилось, как он сыграл. Там два эпизода было, поэтому я дал ему возможность посидеть и подумать», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.