Кравец: никто нас не разорвал, необязательные два гола возникли из ничего

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:3).
«Конечно, обидно, что проиграли. Настраивались на этого соперника, понимали, как он играет, что он делает. Я считаю, что и начали период хорошо. К сожалению, необязательные два гола, которые из ничего возникли. Никто нас не разорвал, а конкретные ошибки некоторых игроков привели к такой ситуации.
По работе, по движению, по самоотверженности, по самоотдаче вообще к ребятам нет претензий. И по броскам, единоборства, вбрасывания – мы всё выиграли. Конечно, где-то, может быть, можно было реализовать удаления 4х3. Совсем по-другому игра бы пошла. Конечно, когда один гол забиваешь, сложно что-то выиграть. Но можно и не пропускать, сыграть грамотнее в обороне. Но с хорошей командой играли. Анализируем, будем готовиться к Казани.
Брюквин? Мне не понравилось, как он сыграл. Там два эпизода было, поэтому я дал ему возможность посидеть и подумать», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 6 декабря 2022
-
21:13
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
20:11
-
20:10
-
19:57
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:07
-
18:56
-
18:27
-
18:07
-
17:51
-
17:35
-
17:03
-
16:48
-
16:40
-
16:22
-
16:18
-
15:53
-
15:46
-
14:42
-
14:25
-
13:32
-
13:19
-
13:14
-
13:01
-
12:16
-
12:09
-
11:42
-
11:28