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Воробьёв: при довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку

Воробьёв: при довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Автомобилистом», в котором его команда потерпела поражение 1:4.

«При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку, хотя всё время рядом была, один раз только [забили]. Счёт на табло.

Неудачный отрезок между первой и второй шайбами «Автомобилиста»? Вы, наверное, какой-то другой хоккей смотрели.

Получит ли шанс в основе вратарь Набоков? Будем смотреть, будем думать, как основные вратари сыграют. Хорошо, что он сыграл так на Кубке Вызова.

Захочется ли в плей-офф отомстить после трёх поражений от «Авто»? До плей-офф ещё половину сезона играть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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