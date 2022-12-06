Воробьёв: при довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Автомобилистом», в котором его команда потерпела поражение 1:4.
«При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку, хотя всё время рядом была, один раз только [забили]. Счёт на табло.
Неудачный отрезок между первой и второй шайбами «Автомобилиста»? Вы, наверное, какой-то другой хоккей смотрели.
Получит ли шанс в основе вратарь Набоков? Будем смотреть, будем думать, как основные вратари сыграют. Хорошо, что он сыграл так на Кубке Вызова.
Захочется ли в плей-офф отомстить после трёх поражений от «Авто»? До плей-офф ещё половину сезона играть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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