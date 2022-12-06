«Витязь» одержал победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» добился выездной победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

У «Витязя» заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Роман Абросимов и Владислав Кара, поразивший пустые ворота в концовке встречи. У хозяев единственный гол на счету Брэндона Ипа.