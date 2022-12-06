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«Витязь» одержал победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

«Витязь» одержал победу над «Куньлунем» в матче КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» добился выездной победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

У «Витязя» заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Роман Абросимов и Владислав Кара, поразивший пустые ворота в концовке встречи. У хозяев единственный гол на счету Брэндона Ипа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Рассказов (Старков, Шикин) – 11:34 (5x5)   0:2 Абросимов (Зинченко, Руа) – 15:58 (5x5)   1:2 Ип (Лесли, Юрчо) – 27:16 (5x4)   1:3 Кара (Старков) – 58:45 (en)
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