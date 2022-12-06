Бабенко: ребята из четвёртого звена сегодня сделали колоссальную работу

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 Б).
«Начали игру не совсем так, как хотелось бы – дали сопернику преимущество. В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.
Замена вратаря в серии буллитов? У нас есть тренер вратарей, который отвечает за их игру и принимает решения. Наверное, он не увидел того, что хотел увидеть, в связи с этим произошла замена.
Адамчук вместо Войнова в составе? Войнов не был готов на 100% сегодня, потому Кирилл играл, а Славка – нет.
Готов ли Шипачёв выдерживать нагрузки по 20 минут в таком графике? У Вадима очень мало игр в этом сезоне, где он проводил по 20 минут. Игровое время всё-таки упало, даже если сравнивать с прошлым сезоном. Мы перешли на игру в три звена, когда до конца матча оставалось пять минут. Ребята из четвёртого звена сегодня сделали колоссальную работу – заработали на себе два удаления, здорово отработали в меньшинстве, к ним никаких претензий», — приводит слова Бабенко официальный сайт «Ак Барса».
- 6 декабря 2022
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