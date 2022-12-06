Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала, который пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве.

Вратари:

Маким Дорожко

Илья Коновалов

Никита Серебряков

Защитники:

Григорий Дронов

Александр Елесин

Шакир Мухамадуллин

Никита нестеров

Александр Никишин

Владислав Провольнев

Егор Савиков

Сергей Телегин

Семён Чистяков

Егор Яковлев

Нападающие:

Михаил Воробьёв

Дмитрий Воронков

Анатолий Голышев

Арсений Грицюк

Максим Джиошвили

Александр Кадейкин

Павел Карнаухов

Артур Каюмов

Николай Коваленко

Максим Мамин

Константин Окулов

Дмитрий Рашевский

Илья Сафонов

Кирилл Семёнов

Владимир А. Ткачёв

Владимир Э. Ткачёв

Марат Хайруллин

Тренерский штаб:

Алексей Жамнов — главный тренер

Алексей Кудашов — тренер

Сергей Фёдоров — тренер

Сергей Гончар — тренер

Сергей Наумов — тренер вратарей