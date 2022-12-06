СКА одолел «Динамо» в Москве благодаря дублю Гусева

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме потерпело поражение от питерского СКА (1:2 ОТ).

Героем встречи стал Никита Гусев, на счету которого обе заброшенные шайбы. В составе бело-голубых отличился Александр Скоренков.

У Гусева 21 (9+12) очко в текущем сезоне КХЛ. Олимпийский чемпион 2018 года вернулся в питерский клуб 31 октября, так и не сумев закрепиться в НХЛ. В Северной Америке Гусев выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду»

«Динамо» потерпело второе подряд поражение. У команды Алексея Кудашова 47 очков и пятое место в турнирной таблице Запада. Армейцы одержали пятую победу подряд и набрали 67 очков. Команда Романа Ротенберга уверенно лидирует в Западной конференции КХЛ.