СКА одолел «Динамо» в Москве благодаря дублю Гусева
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме потерпело поражение от питерского СКА (1:2 ОТ).
Героем встречи стал Никита Гусев, на счету которого обе заброшенные шайбы. В составе бело-голубых отличился Александр Скоренков.
У Гусева 21 (9+12) очко в текущем сезоне КХЛ. Олимпийский чемпион 2018 года вернулся в питерский клуб 31 октября, так и не сумев закрепиться в НХЛ. В Северной Америке Гусев выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду»
«Динамо» потерпело второе подряд поражение. У команды Алексея Кудашова 47 очков и пятое место в турнирной таблице Запада. Армейцы одержали пятую победу подряд и набрали 67 очков. Команда Романа Ротенберга уверенно лидирует в Западной конференции КХЛ.
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