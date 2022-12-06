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Р. Ротенберг — о Скоренове: иногда лучше дать игроку шанс проявить себя в другом клубе

Р. Ротенберг — о Скоренове: иногда лучше дать игроку шанс проявить себя в другом клубе
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре бывшего нападающего питерского клуба Александра Скоренова, который на данный момент защищает цвета московского «Динамо».

Напомним, именно Скоренов стал автором единственной шайбы бело-голубых в сегодняшнем матче в ворота СКА.

«Скоренов? Мы, конечно, рады, что игрок прогрессирует, это не вызывает удивления. Мы в своё время брали его для этих же целей. У нас конкуренция, иногда хорошо дать игроку возможность проявить себя в другом клубе. Могли бы выиграть без ошибки нашего воспитанника в овертайме? Вы же знаете, вратаря никогда не обвиняют. Надо разобрать этот эпизод, посмотреть на игру в целом. Всегда виноваты полевые, надо выяснить, кто дал бросить. Волков сегодня сделал много хороших сейвов, сильно помог «Динамо». Вратаря никогда не обвиняют», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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