Р. Ротенберг — о Скоренове: иногда лучше дать игроку шанс проявить себя в другом клубе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре бывшего нападающего питерского клуба Александра Скоренова, который на данный момент защищает цвета московского «Динамо».
Напомним, именно Скоренов стал автором единственной шайбы бело-голубых в сегодняшнем матче в ворота СКА.
«Скоренов? Мы, конечно, рады, что игрок прогрессирует, это не вызывает удивления. Мы в своё время брали его для этих же целей. У нас конкуренция, иногда хорошо дать игроку возможность проявить себя в другом клубе. Могли бы выиграть без ошибки нашего воспитанника в овертайме? Вы же знаете, вратаря никогда не обвиняют. Надо разобрать этот эпизод, посмотреть на игру в целом. Всегда виноваты полевые, надо выяснить, кто дал бросить. Волков сегодня сделал много хороших сейвов, сильно помог «Динамо». Вратаря никогда не обвиняют», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 декабря 2022
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