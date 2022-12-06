Р. Ротенберг: вопросы по сборной России лучше задавать Жамнову

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал вызов троих игроков своей команды в сборную России на Кубок Первого канала.

«Три игрока из СКА вызваны в сборную? Мы всегда работаем в интересах сборной и гордимся тем, что игроков вызывают в сборную. У нас до перерыва ещё одна игра, дай бог, всё будет хорошо. И дальше будем на связи со сборной по состоянию игроков. Кого вызвали – это решение штаба сборной, мы этим гордимся.

Николаева не пригласили? Вопросы по сборной лучше задавать Жамнову. Мы рады, что наш воспитанник Николаев выходит на серьёзный уровень. Мы очень долго его готовили, я лично с ним много работаю. Он молодец, проявляет сильные качества. Но нам нельзя расслабляться, всем надо улучшать игру. Всё равно сегодня допустили необязательную ошибку», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.