Р. Ротенберг — о состоянии Бардакова: до свадьбы друга травма заживёт

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего Захара Бардакова, который в начале сегодняшнего матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ) получил травму.

«У нас 10 игроков основы отсутствуют, мы очень всех ждём. Сегодня Бардаков ещё получил травму в начале игры. Мы всех ждём, но в то же время видим, что у нас огромный потенциал. Ребята, которые заходят в состав, заслуженно играют и выигрывают матчи. Это даёт нам пищу для размышлений, это хорошая конкуренция. Ожиганов? Секретов не можем раскрыть, но ребята уже тренируются. И Коля Прохоркин, и другие ребята, которые нам помогут. Мы ждём всех. В прошлом декабре у нас почти все защитники выпали, и мы играли полностью ребятами из ВХЛ. И сыграли лучший декабрь в истории клуба. В играх КХЛ наши воспитанники проявляют свои лучшие качества. Бывает, смотрим по Вышке, они не показывают такой яркой игры, а в КХЛ делают шаг вперёд. Нужно дальше продолжать работать.

У Бардакова травма до свадьбы заживёт. Хотя он уже женат, ну, до свадьбы друга заживёт. А Миша Воробьёв готовится к следующей игре. Он понимает, что ему нужно показать, чтобы показывать яркий хоккей и игру на команду.

Если посмотрите на результаты Гусева, это будет ответом на вопрос, в каком физическом состоянии он находится. Он получает очень много игровой практики. Мы хотим серьёзно подготовиться к следующему циклу, в паузе будем серьёзно работать, чтобы добавить в плане физподготовки, потому что наш главный козырь – это скорость», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.