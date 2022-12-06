В. Михайлов: «Динамо» разочаровано результатом. Были все шансы забрать два очка у СКА

Нападающий московского «Динамо» Владислав Михайлов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2 ОТ).
«Конечно, разочарование сейчас преобладает, потому что всё равно мы каждую игру нацеливаемся на победный результат. Игра была хорошей, и у нас были все шансы, чтобы забрать два очка у СКА. Тяжело сказать, чего не хватило. Было много хороших моментов, в овертайме у Иги (Ивана Игумнова. – Прим. «Чемпионата») почти залетело. Наверное, доли везения. Есть вопросы по реализации, но моментов было достаточно.
Одна из самых солидных игр в моём исполнении? Не могу говорить за свою игру. Наверное, было неплохо. Мы стараемся все игры проводить на высоком уровне и показывать солидность, поэтому просто надо двигаться в том же направлении. С каждым матчем приходит уверенность, разбираем ошибки, учимся и работаем над ними. Думаю, что находимся на правильном пути, и наша работа принесёт правильные плоды.
Как происходит коммуникация с куда более опытным Потаповым? Я могу сказать, что Алексей отлично влился в команду, и мне с ним очень приятно играть. Как вы правильно сказали, он обладает чемпионским опытом, и я много от него беру – и уверенности, и спокойствия. Это очень важно и играет большую роль», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 6 декабря 2022
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