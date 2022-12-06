Кудашов: надо говорить о недостатках. Владея преимуществом, «Динамо» не забивает голов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:2 ОТ).

«Упорная игра, третья по счёту такая со СКА, даже счёт приблизительно похож. Интересная, острая игра, где-то мы преимуществом владели, где-то нас запирали, поэтому овертайм — логичный исход. В овертайме у нас была парочка возможностей закончить в свою пользу, но мы пропустили.

Не соглашусь, что «Динамо» вернулось к той игре в обороне, что была в начале сезона. Мы большую часть времени в обоих матчах проводили в атаке, так что здесь можно даже говорить о недостатках. Владея преимуществом, не доводим до забитых голов», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.