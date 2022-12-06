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Кудашов: «Динамо» не забило в большинстве, поэтому не могу быть доволен игрой Менелла

Кудашов: «Динамо» не забило в большинстве, поэтому не могу быть доволен игрой Менелла
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игре некоторых игроков бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 ОТ).

«Никонов? Для любого молодого игрока нужно время. Михайлов в прошлом году сыграл 30 матчей, в этом пока весь сезон играет, добавляет. Для Никонова та же история, когда у него есть силы, он играет нормально. Но молодым игрокам нужно время и доверие, чтобы они раскрывались. Потихоньку наступает их время, надеюсь, в следующем году будет ещё лучше.

Менелл играет на полборта в большинстве из-за травмированных, хотя он может и дальше там играть. Мы не забили в большинстве, поэтому не могу быть доволен его действиями.

Не считаю, что Волков ошибся в овертайме с пропущенной шайбой. И перед «Ак Барсом» говорили, что надо сыграть строже, потому что Казань славится большинством, и сегодня тоже делали на этом акцент. Да и вообще большинство и меньшинство уже давно вышло на первый план, это важный аспект», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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