Макдэвид ответил на вопрос, кого считает лучше — Овечкина или Гретцки

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ответил на вопрос, кого считает лучшим хоккеистом: российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина или легенду НХЛ Уэйна Гретцки. Кроме того, форвард «нефтяников» поделился мнением о каждом игроке, выделив их сильные стороны.
«Уэйн был очень изобретателен и хорошо обращался с шайбой, забивал голы самыми разными способами. Сложно что-то противопоставить числам, которые набил Уэйн.
Но сложно оценить это с точки зрения историю хоккея, это разные эпохи. В тот хоккей играли немного иначе. Атакующих действий в последнее время стало побольше, но было много лет, когда возможности забивать было трудно найти, а Ови всё ещё находил способы забивать 50-60 голов. Трудно оценить, но это два невероятных игрока», — приводит слова Макдэвида Edmonton Sun.
Отметим, что Овечкин за всю карьеру в НХЛ забил 793 гола. Капитан «столичных» на восемь шайб отстаёт от Горди Хоу. Отставание от Гретцки составляет 101 гол.
- 7 декабря 2022
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