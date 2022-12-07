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«Сан-Хосе» выставил Свечникова на драфт отказов. Гальченюка никто не взял

«Сан-Хосе» выставил Свечникова на драфт отказов. Гальченюка никто не взял
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников выставлен клубом на драфт отказов. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своих социальных сетях.

Также, по информации Фридмана, вместе с россиянином на драфт отказников отправился игрок «Виннипега» Доминик Тонинато.

Помимо этого, согласно инсайдеру, форвард «Колорадо» Алекс Гальченюк прошёл процедуру отказа, однако ни один из клубов НХЛ не обратил на него внимания.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Свечников набрал 6 (3+3) очков в 20 матчах за «акул». Прошлый сезон он провёл в «Виннипеге», сыграв 72 матча и набрав 19 (7+12) очков.

Гальченюк сыграл в этом сезоне лишь в четырёх матчах за «Эвеланш», в которых не отметился результативными действиями.

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