Экс-игрок ЦСКА Джефф Плэтт забил курьёзный автогол в матче хоккейной Лиги чемпионов

Игрок хоккейного клуба «Таппара» Джефф Плэтт забил курьёзный автогол в матче хоккейной Лиги чемпионов.



На данном турнире начались четвертьфинальные матчи. В одном из игр 1/4 финала встретились «Регле» и «Таппара», состав которой накануне пополнил белорусский форвард Джефф Плэтт.



Плэтт неудачно действовал и забил курьёзный гол в ворота «Таппары». Игрок замкнул передачу соперника и отправил шайбу в сетку ворот. Также по ходу матча нападающий заработал двухминутное удаление, а его команда в итоге уступила – 2:3.



Всего за 14 лет в КХЛ канадский нападающий принял участие в 724 встречах за минское «Динамо», ЦСКА, «Йокерит», «Автомобилист», «Локомотив» и «Салават Юлаев», в которых забил 202 гола и отдал 167 результативных передач, суммарно набрав 369 очков при общей полезности «+17».



Последним местом работы 37-летнего нападающего в КХЛ был уфимский «Салават Юлаев», за который форвард провёл 40 матчей в сезоне-2021/2022 и отметился 10 набранными очками — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. Уфимский клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию в начале марта 2022 года.

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