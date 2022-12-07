Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче «Куньлунь» — «Витязь» был установлен антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

В матче «Куньлунь» — «Витязь» был установлен антирекорд сезона КХЛ по посещаемости
Комментарии

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Витязем» был установлен антирекорд сезона по посещаемости.

На «Арене-Мытищи» во время матча присутствовало всего 297 зрителей.

Примечательно, что в этом матче встречались две самые непосещаемые команды КХЛ — «Куньлунь» и «Витязь» находятся на нижних строчках таблицы по средней посещаемости их домашних матчей.

Напомним, по итогам встречи «Витязь» добился выездной победы над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.

«Витязь» набрал 44 очка и идёт на седьмой строчке, опережая на два балла минское «Динамо».

Китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд и с 30 очками остался на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ниже только безнадёжный аутсайдер «Сочи», который отстаёт от команды Грега Айрленда на 14 очков.

«Витязь» набрал 44 очка и идёт на седьмой строчке, опережая на два балла минское «Динамо».

Посещаемость КХЛ — всё ещё катастрофа. Хотя лигу спасает возвращение «Авангарда» в Омск Посещаемость КХЛ — всё ещё катастрофа. Хотя лигу спасает возвращение «Авангарда» в Омск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022