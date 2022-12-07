В матче «Куньлунь» — «Витязь» был установлен антирекорд сезона КХЛ по посещаемости

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Витязем» был установлен антирекорд сезона по посещаемости.
На «Арене-Мытищи» во время матча присутствовало всего 297 зрителей.
Примечательно, что в этом матче встречались две самые непосещаемые команды КХЛ — «Куньлунь» и «Витязь» находятся на нижних строчках таблицы по средней посещаемости их домашних матчей.
Напомним, по итогам встречи «Витязь» добился выездной победы над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 3:1.
«Витязь» набрал 44 очка и идёт на седьмой строчке, опережая на два балла минское «Динамо».
Китайский клуб потерпел четвёртое поражение подряд и с 30 очками остался на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ниже только безнадёжный аутсайдер «Сочи», который отстаёт от команды Грега Айрленда на 14 очков.
«Витязь» набрал 44 очка и идёт на седьмой строчке, опережая на два балла минское «Динамо».
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