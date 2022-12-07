Маккиннон пропустит около четырёх недель из-за травмы
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит около четырёх недель, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Напомним, Маккиннон получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» противостояла «Филадельфия Флайерз».
Маккинон — девятая потеря основного игрока для «Колорадо». Помимо него, уже восемь хоккеистов находятся в лазарете. Среди травмированных числится и российский нападающий Валерий Ничушкин.
Напомним, Маккиннон с сезона-2023/2024 станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.
Всего в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Маккиннон в 23 играх за «Колорадо» набрал 33 (8+25) очка по системе «гол+пас».
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