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Маккиннон пропустит около четырёх недель из-за травмы

Маккиннон пропустит около четырёх недель из-за травмы
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Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит около четырёх недель, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Напомним, Маккиннон получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо» противостояла «Филадельфия Флайерз».

Маккинон — девятая потеря основного игрока для «Колорадо». Помимо него, уже восемь хоккеистов находятся в лазарете. Среди травмированных числится и российский нападающий Валерий Ничушкин.

Напомним, Маккиннон с сезона-2023/2024 станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Всего в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Маккиннон в 23 играх за «Колорадо» набрал 33 (8+25) очка по системе «гол+пас».

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