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22 сейва Василевского и голевая Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

22 сейва Василевского и голевая Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За хозяев забивали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. У победивших же отличились Майкл Расмуссен, Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Адам Эрни.

Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв заработал показател полезности «-1». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 22 сейва. Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, а Владислав Наместников очков не заработал.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Кубалик, Гронек) – 21:54 (5x5)   0:2 Берггрен (Мяяття, Велено) – 45:59 (5x5)   1:2 Стэмкос (Хедман, Перри) – 54:52 (6x5)   1:3 Эрни (Копп) – 56:22 (en)   2:3 Пойнт (Киллорн, Кучеров) – 57:34 (6x5)   2:4 Перрон – 59:35 (en)

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.

За хозяев отличились Даги Хэмилтон, Нико Хишир и Йеспер Братт.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хэмилтон (Хьюз) – 11:27 (5x5)   2:0 Хишир (Зигенталер, Хэмилтон) – 25:30 (5x5)   3:0 Братт (Хьюз, Хэмилтон) – 34:58 (5x4)
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