22 сейва Василевского и голевая Кучерова не помогли «Тампе» одолеть «Детройт»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
За хозяев забивали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. У победивших же отличились Майкл Расмуссен, Йонатан Берггрен, Дэвид Перрон и Адам Эрни.
Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв заработал показател полезности «-1». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 22 сейва. Никита Кучеров отметился одной голевой передачей, а Владислав Наместников очков не заработал.
В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:0.
За хозяев отличились Даги Хэмилтон, Нико Хишир и Йеспер Братт.
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