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Голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

За хозяев забивали Брайан Раст, Сидни Кросби (дубль) и Теодор Блюгерс. У гостей отличился Джонни Годро.

Примечательно, что российский нападающий команды победителей Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. У гостей сыграли сразу три россиянина: Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Владислав Гавриков очками не отметились. Марченко дебютировал в составе команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Годро (Лайне) – 01:00 (5x5)   1:1 Раст (Дюмулен) – 21:15 (5x5)   2:1 Кросби (Гюнцель, Ракелль) – 22:02 (5x5)   3:1 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 30:14 (5x4)   4:1 Блюгерс (Раст) – 56:33 (4x4)

В параллельном матче в Оттаве «Оттава Сенаторз» сыграла с «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2.

За хозяев отличились Дрейк Батерсон и Тома Шабо. У гостей забивали Мэтт Рой, Майки Андерсон, Виктор Арвидссон (дважды) и Кевин Фиала.

Российский защитник проигравшей команды Никита Зайцев заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Рой (Дурзи, Копитар) – 01:35 (5x5)   0:2 Андерсон (Лизотт, Иафалло) – 02:15 (5x5)   1:2 Батерсон (Штюцле, Шабо) – 05:14 (5x4)   1:3 Арвидссон (Мур, Дурзи) – 08:43 (5x4)   1:4 Арвидссон (Фиала, Копитар) – 11:26 (5x5)   1:5 Фиала (Даути, Копитар) – 32:55 (5x4)   2:5 Шабо (Дебринкэт, Штюцле) – 49:34 (5x4)
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