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Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:2.

На 14-й минуте Марк Шайфли открыл счёт в матче. Но через минуту Картер Вераге сравнял. Ещё через минуту за хозяев отличился Кайл Коннор.

На 22-й минуте укрепил преимущество хозяев всё тот же Коннор. А на 34-й минуте забил и Марк Шайфли.

На 50-й минуте одну шайбу отыграл Зак Далле. А на 57-й минуте Адам Лаури установил итоговый счёт на табло.

В начале второго периода на льду появился Сергей Бобровский. Ему удалось совершить 15 сейвов. Он поменял американца Спенсера Найта на 22-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шайфли (Дюбуа, Моррисси) – 13:20 (5x4)   1:1 Вераге (Ткачук, Монтур) – 14:11 (5x4)   2:1 Коннор (Дюбуа, Диллон) – 14:28 (5x5)   3:1 Коннор (Дюбуа) – 21:43 (5x5)   4:1 Шайфли (Коннор, Шмидт) – 33:23 (5x4)   4:2 Далпе (Тирни, Кирстед) – 49:02 (5x5)   5:2 Лаури (Сэмберг) – 56:59 (en)
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