Выход на замену Бобровского не помог «Флориде» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 5:2.



На 14-й минуте Марк Шайфли открыл счёт в матче. Но через минуту Картер Вераге сравнял. Ещё через минуту за хозяев отличился Кайл Коннор.



На 22-й минуте укрепил преимущество хозяев всё тот же Коннор. А на 34-й минуте забил и Марк Шайфли.



На 50-й минуте одну шайбу отыграл Зак Далле. А на 57-й минуте Адам Лаури установил итоговый счёт на табло.



В начале второго периода на льду появился Сергей Бобровский. Ему удалось совершить 15 сейвов. Он поменял американца Спенсера Найта на 22-й минуте.