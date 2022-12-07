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«Торонто» всухую обыграл «Даллас» в дебютном матче Дер-Аргучинцева

«Торонто» всухую обыграл «Даллас» в дебютном матче Дер-Аргучинцева
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в игре одержали гости со счётом 4:0.

Уже на 5-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Джона Тавареса с передач Митчелла Манера и Марка Джиордано. На 18-й минуте преимущество увеличил Остон Мэттьюс. На 33-й минуте Расмус Сандин забросил ещё одну шайбу для гостей. Ассистировали Майкл Бантинг и Остон Мэттьюс. Решающий гол на счету у Александра Керфута. Ему отдал пас Тимоти Лильерген.

Примечательно, что в этом матче за гостей в НХЛ дебютировал российский форвард Семён Дер-Аргучинцев. Он заработал коэффициент полезности «+1». В другой команде играл российский форвард Денис Гурьянов, у которого коэффициент эффективности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Джиордано) – 04:51 (5x5)   0:2 Мэттьюс – 17:36 (5x5)   0:3 Сандин (Бантинг, Мэттьюс) – 32:19 (5x5)   0:4 Керфут (Лильегрен) – 56:07 (en)
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