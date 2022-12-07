«Торонто» всухую обыграл «Даллас» в дебютном матче Дер-Аргучинцева

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в игре одержали гости со счётом 4:0.



Уже на 5-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Джона Тавареса с передач Митчелла Манера и Марка Джиордано. На 18-й минуте преимущество увеличил Остон Мэттьюс. На 33-й минуте Расмус Сандин забросил ещё одну шайбу для гостей. Ассистировали Майкл Бантинг и Остон Мэттьюс. Решающий гол на счету у Александра Керфута. Ему отдал пас Тимоти Лильерген.



Примечательно, что в этом матче за гостей в НХЛ дебютировал российский форвард Семён Дер-Аргучинцев. Он заработал коэффициент полезности «+1». В другой команде играл российский форвард Денис Гурьянов, у которого коэффициент эффективности «-1».