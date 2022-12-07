«Торонто» всухую обыграл «Даллас» в дебютном матче Дер-Аргучинцева

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в игре одержали гости со счётом 4:0.
Уже на 5-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Джона Тавареса с передач Митчелла Манера и Марка Джиордано. На 18-й минуте преимущество увеличил Остон Мэттьюс. На 33-й минуте Расмус Сандин забросил ещё одну шайбу для гостей. Ассистировали Майкл Бантинг и Остон Мэттьюс. Решающий гол на счету у Александра Керфута. Ему отдал пас Тимоти Лильерген.
Примечательно, что в этом матче за гостей в НХЛ дебютировал российский форвард Семён Дер-Аргучинцев. Он заработал коэффициент полезности «+1». В другой команде играл российский форвард Денис Гурьянов, у которого коэффициент эффективности «-1».
- 7 декабря 2022
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:51
-
23:25
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:22
-
21:17
-
21:13
-
20:50
-
20:44
-
20:33
-
20:26
-
20:18
-
20:11
-
20:10
-
19:57
-
19:42
-
19:30
-
19:19