Главный тренер «Коламбуса» оценил дебют Кирилла Марченко в НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен высказался о дебютной игре в Национальной хоккейной лиге российского нападающего Кирилла Марченко.
«Есть некоторые взлёты и падения. Мы немного сбились с ритма в этом матче из-за силовой игры. Но у Марченко было несколько хороших смен», – приводит слова Ларсена журналист Марк Шейг в социальной сети.
«Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
За хозяев забивали Брайан Раст, Сидни Кросби (дубль) и Теодор Блюгерс. У гостей отличился Джонни Годро.
Примечательно, что российский нападающий команды победителей Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. У гостей сыграли сразу три россиянина: Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Владислав Гавриков очками не отметились.
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