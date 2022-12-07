26 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в овертайме матча с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников результативными баллами не отметился. Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 26 из 30 бросков по воротам. Победный гол в овертайме на счету нападающего «уток» Райана Строума.

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Монреалем». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Отметим дебютный гол в НХЛ нападающего «Сиэтла» Шейна Райта. 18-летний канадский форвард был признан третьей звездой матча. Победная шайба на счету Джоша Андерсона из «Монреаля».