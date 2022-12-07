Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

26 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в овертайме матча с «Анахаймом»

26 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от поражения в овертайме матча с «Анахаймом»
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Каролиной Харрикейнз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников результативными баллами не отметился. Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 26 из 30 бросков по воротам. Победный гол в овертайме на счету нападающего «уток» Райана Строума.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хенрик (Шаттенкирк, Терри) – 03:59 (5x5)   1:1 Шей (Друри, Штястны) – 05:38 (5x5)   2:1 Комтуа (Сильверберг, Кэррик) – 11:13 (5x5)   2:2 Ахо (Славин, Джарвис) – 30:16 (5x5)   3:2 Лисон (Мактавиш, Джонс) – 30:59 (5x5)   3:3 Стаал (Бёрнс, Фаст) – 35:49 (5x5)   4:3 Строум (Фаулер, Ватрано) – 61:56 (3x3)

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» в эти минуты завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Монреалем». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Отметим дебютный гол в НХЛ нападающего «Сиэтла» Шейна Райта. 18-летний канадский форвард был признан третьей звездой матча. Победная шайба на счету Джоша Андерсона из «Монреаля».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ковачевич (Мэтисон, Дак) – 12:56 (5x5)   1:1 Райт (Бьёркстранд, Гурд) – 15:30 (5x5)   1:2 Кофилд (Судзуки) – 22:05 (5x5)   1:3 Андерсон (Дворак, Слафковски) – 22:12 (5x5)   1:4 Питлик (Эдмундсон, Эванс) – 38:40 (4x4)   2:4 Макканн (Бураковски) – 39:59 (5x5)
Новость по теме
Четвёртый номер драфта Шейн Райт забил первый гол в НХЛ в матче с «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022