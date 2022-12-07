Марнер стал седьмым игроком НХЛ за последние 30 лет с результативной серией из 20 матчей

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в игре одержали гости со счётом 4:0.

Нападающий «Торонто» Митч Марнер отметился результативной передачей и продлил свою результативную серию до 20 матчей. 25-летний канадец стал седьмым игроком НХЛ за последние 30 лет, кто отличался минимум в 20 матчах подряд. Список из остальных шести игроков выглядит так:

Матс Сундин (30 матчей подряд с набранными очками в сезоне-1992/1993), Патрик Кейн (26 матчей в сезоне-2015/2016 и 20 матчей в сезоне-2018/2019), Сидни Кросби (25 матчей в сезоне-2010/2011), Дэни Хитли (22 матчей в сезоне-2005/2006), Адам Оутс (21 матч в сезоне-1992/1993 и 20 матчей в сезоне-1996/1997) и Пол Штястны (20 матчей в сезоне-2006/2007).

В текущем сезоне Марнер провёл 27 матчей и отметился 32 (10+22) очками. Отметим, что нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон также имел возможность продлить свою результативную серию из 18 очков, но не смог отличиться.