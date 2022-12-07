Карандин: по соотношению «цена-качество» «Трактор» — последний на Востоке

Судья международной категории Юрий Карандин поделился впечатлениями от последних игр «Сибири» и «Салавата Юлаева», а также рассказал о перспективах этих клубов в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. Накануне новосибирская команда уступила на домашнем льду «Трактору» (2:4), а уфимский клуб одолел в гостях «Авангард» (3:1).

«Внимательно смотрел за игрой (с «Сибирью») и за составом Челябинска — и, честно говоря, не мог понять, как «Трактор» с такими кадровыми возможностями умудрился рухнуть в подвал Восточной конференции. Очень понравились молодые Тертышный и Шабанов, опытный Бурдасов, у «Сибири» при всей моей любви к клубу таких звёзд нет. Если объективно, то по соотношению «цена-качество» Челябинск, наверное, пока последний на Востоке.

Уфа в очередной раз в сезоне удивила. Таких звёзд нападения, как у Омска, у «Салавата» нет, но зато игра выстроена. С первой минуты было видно, в какой хоккей Уфа хочет играть и как этот хоккей неудобен Омску. В итоге — именно тактическая победа «Салавата» и его молодого тренера Виктора Козлова. Думаю, не случайно пока именно «Салават» с «Сибирью» разыгрывают лидерство в дивизионе имени нашего легендарного тренера Аркадия Чернышёва. Свой потенциал они реализуют лучше всех, в соотношении «цена-качество» пока лидируют на Востоке.

Есть ли шансы у «Салавата Юлаева» и «Сибири» в плей-офф? Очень сильно сомневаюсь, что есть. Уфу вытягивает молодёжь — её задор и скорость, Новосибирск — работа пехоты, которую поторопились списать в других клубах. Всё это работает в регулярном чемпионате, в плей-офф нужно мастерство. Ту же Уфу мы привыкли считать одним из фаворитов КХЛ, но после ухода ярких легионеров потенциал этой команды явно ограничен. Без звёзд больших трофеев не выиграешь, поэтому в плей-офф Востока шансы Омска, Магнитогорска, Казани и даже Екатеринбурга более предпочтительны. Уфа — лишь во втором эшелоне, рядом с Астаной, которая не ограничена в приглашении легионеров и постоянно проводит трансферы», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

После 40 матчей челябинский клуб занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции, опережая «Нефтехимик» на два очка и проведя на две игры больше. «Салават Юлаев» расположился на четвёртом месте в этой же конференции. «Сибирь» занимает третью строчку на Востоке КХЛ.