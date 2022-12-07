Голкипер «Коламбуса» Мерзликин броском клюшки попытался спасти ворота от гола

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин в концовке третьего периода при счёте 1:3 выбрал неудачный момент для замены на шестого полевого игрока. На полпути к скамейке запасных вратарь резко затормозил и побежал в обратном направлении, так как шайбу перехватил хоккеист «Питтсбурга». Мерзликин попытался спасти ворота броском клюшки, но не попал по шайбе. Затем голкипер в футбольном прыжке решил отразить бросок форварда хозяев Тедди Блюгера, однако шайба прошла в ворота под вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету 28-летнего латвийского вратаря 10 матчей, две победы и процент отражённых бросков 86,6%.

Новость по теме Голевая передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»