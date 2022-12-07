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Рашевский поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи Кубка Первого канала

Рашевский поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи Кубка Первого канала
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды России на матчи Кубка Первого канала.

«Мне написали родственники, поздравили с вызовом. Очень приятно, что мне доверяют. Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя. Думаю, Алексей Николаевич [Кудашов] подскажет, какую роль мне дать и как меня лучше использовать», — цитирует Рашевского ТАСС.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 18 декабря. На турнир заявлены сборные России, Казахстана и Беларуси.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рашевский провёл 38 игр за московское «Динамо», в которых отметился 26 (15+11) очками — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач.

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