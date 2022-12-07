Рашевский поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи Кубка Первого канала
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды России на матчи Кубка Первого канала.
«Мне написали родственники, поздравили с вызовом. Очень приятно, что мне доверяют. Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя. Думаю, Алексей Николаевич [Кудашов] подскажет, какую роль мне дать и как меня лучше использовать», — цитирует Рашевского ТАСС.
Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 18 декабря. На турнир заявлены сборные России, Казахстана и Беларуси.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рашевский провёл 38 игр за московское «Динамо», в которых отметился 26 (15+11) очками — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач.
Новость по темеСтал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:03
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:13
-
07:59
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:51
-
23:25
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:22
-
21:17
-
21:13
Партнерский контент