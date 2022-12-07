«Адмирал» выменял у «Северстали» 20-летнего нападающего Корбита

Владивостокский «Адмирал» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в дальневосточный клуб отправляется нападающий Прохор Корбит, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. «Северсталь» получит денежную компенсацию.

20-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Северсталь» три матча, в которых результативными действиями не отметился. Также форвард в текущем сезоне провёл в ВХЛ за ХК «Буран» (г. Воронеж) 19 игр, в которых набрал 10 очков — забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ после 38 игр «Адмирал» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» провела 39 матчей и на текущий момент занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.