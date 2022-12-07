«Адмирал» выменял у «Северстали» 20-летнего нападающего Корбита

Владивостокский «Адмирал» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в дальневосточный клуб отправляется нападающий Прохор Корбит, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. «Северсталь» получит денежную компенсацию.
20-летний нападающий в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Северсталь» три матча, в которых результативными действиями не отметился. Также форвард в текущем сезоне провёл в ВХЛ за ХК «Буран» (г. Воронеж) 19 игр, в которых набрал 10 очков — забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ после 38 игр «Адмирал» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» провела 39 матчей и на текущий момент занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.
- 7 декабря 2022
-
12:18
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:03
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:13
-
07:59
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:51
-
23:25
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:22