«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в дальневосточном дерби одержали хозяева со счётом 3:2.
За «Амур» шайбы забрасывали Станислав Бочаров и Иван Николишин. В составе «Адмирала» отличились Александр Горшков и Рудольф Червены. Отметим, что хабаровчанам удалось отыграться на последней минуте третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и перевести игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гребёнкин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в предыдущем матче победу одержал «Амур» со счётом 2:0 во Владивостоке. Повторный матч между этими командами запланирован на завтра в Хабаровске. Начало матча — в 12:00 мск.
- 7 декабря 2022
-
15:24
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:27
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:03
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:13
-
07:59
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:51
-
23:25
-
23:17
-
23:12
-
23:05