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«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме

«Амур» отыгрался на последней минуте третьего периода и обыграл «Адмирал» в овертайме
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в дальневосточном дерби одержали хозяева со счётом 3:2.

За «Амур» шайбы забрасывали Станислав Бочаров и Иван Николишин. В составе «Адмирала» отличились Александр Горшков и Рудольф Червены. Отметим, что хабаровчанам удалось отыграться на последней минуте третьего периода, заменив вратаря на шестого полевого игрока, и перевести игру в овертайм. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гребёнкин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2022, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Бочаров (Вихарев, Лихачёв) – 17:34 (5x5)   1:1 Горшков (Чебыкин, Берлёв) – 23:22 (5x5)   1:2 Червены (Шулак, Криштоф) – 27:27 (5x4)   2:2 Николишин (Лихачёв, Дубакин) – 59:09 (6x5)   3:2 Гребёнкин (Бочаров) – 62:19 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в предыдущем матче победу одержал «Амур» со счётом 2:0 во Владивостоке. Повторный матч между этими командами запланирован на завтра в Хабаровске. Начало матча — в 12:00 мск.

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