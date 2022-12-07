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Плющев: на Кубке Первого канала хотят посмотреть хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет

Плющев: на Кубке Первого канала хотят посмотреть хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил состав сборной России на Кубок Первого канала, в котором много дебютантов.

«Пригласили тех ребят, которые себя очень неплохо проявили на начальной стадии чемпионата. Все ребята достаточно молодые — это перспектива. Видимо, тренерский штаб хочет посмотреть срез хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет.

Ничего удивительного нет, вполне нормальное явление. Соперники нам по зубам — это не североамериканцы и скандинавы. Хотят посмотреть, насколько на этом уровне ребята будут воспринимать те игровые модели, которые им предложат», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 18 декабря. На турнир заявлены сборные России, Казахстана и Беларуси.

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