Плющев: на Кубке Первого канала хотят посмотреть хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил состав сборной России на Кубок Первого канала, в котором много дебютантов.
«Пригласили тех ребят, которые себя очень неплохо проявили на начальной стадии чемпионата. Все ребята достаточно молодые — это перспектива. Видимо, тренерский штаб хочет посмотреть срез хоккеистов на ближайшие пять-шесть лет.
Ничего удивительного нет, вполне нормальное явление. Соперники нам по зубам — это не североамериканцы и скандинавы. Хотят посмотреть, насколько на этом уровне ребята будут воспринимать те игровые модели, которые им предложат», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 18 декабря. На турнир заявлены сборные России, Казахстана и Беларуси.
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