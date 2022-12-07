Епанчинцев — о 3:2 с «Адмиралом»: проявили характер, нашли ключик к победе

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев остался доволен игрой подопечных, которые проявили характер и добыли волевую победу в матче с «Адмиралом» (3:2 ОТ).
«Игра сегодня понравилась с нашей стороны, само качество игры. Да, где-то реализация была не на нашей стороне, но хорошо сыграл вратарь соперника. Тем не менее верили благодаря нашим болельщикам, которые гнали нас вперёд. Перевели игру в овертайм и нашли момент для важного гола. Победили. Готовимся к завтрашней игре.
За счёт чего удалось перевернуть матч в свою пользу? По счёту было неудачно, а по игре я остался доволен. Сила воли, характер проявили. Нашли ключик к победе. Не реализуем большинство? Сами знаем. Не только страдаем мы. Повторю, что у нас наработать на тренировке нет возможности. Но ребята стараются, где-то что-то не получается. Но в каких-то моментах есть то белое пятно, за которое можно держаться. Были хорошие моменты, пустые ворота были, здорово сыграл вратарь соперника. Хочется, чтобы в таких важных играх большинство работало, тогда намного легче», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
«Амур» одержал вторую победу подряд над «Адмиралом». Повторный матч между этими командами запланирован на завтра, 8 декабря, в Хабаровске. Начало матча — в 12:00 мск. Благодаря этой победе «Амур» поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции.
- 7 декабря 2022
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:27
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:03
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:13
-
07:59
-
07:05
-
06:49
-
06:08
-
05:43
-
05:35
-
04:49
-
02:36
-
01:47
-
01:36
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:51