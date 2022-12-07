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Форвард «Сент-Луиса» объяснил, чем российские хоккеисты отличаются от других

Форвард «Сент-Луиса» объяснил, чем российские хоккеисты отличаются от других
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал, чем российские хоккеисты отличаются от других.

«Чем русские игроки отличаются от других? Мы иначе видим игру. Часто тренер кричит: бросай, бросай. Но мы не бросаем, а разыгрываем дальше, пытаемся вывести на бросок партнёра, который может забить.

На матчах я часто рисую что-то на планшете, разговариваю с тренерами? Я часто говорю с Оттом (Стив Отт, экс-форвард «блюзменов», ныне ассистент главного тренера команды. — Прим. «Чемпионата»), мы обсуждаем розыгрыш большинства и всё такое. Он спрашивает, что я вижу, что нам надо делать, я накидываю ему идеи. У европейцев своё видение, у канадцев — своё, у русских — тоже своё. Мы стараемся это комбинировать», — сказал Бучневич в интервью Bally Sports Midwest.

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